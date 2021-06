Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi: nuovi scoop sul rapporto

Maddalena Corvaglia ha smentito il suo presunto legame con Paolo Berlusconi ma sono emersi nuovi retroscena sul loro rapporto.

Maddalena Corvaglia è fidanzata con Paolo Berlusconi? L’indiscrezione ha preso piede in rete ed è stata presto smentita dalla stessa showgirl. Nelle ultime ore sono emerse ulteriori informazioni sul loro rapporto.

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi: l’indiscrezione

Maddalena Corvaglia ha una liaison con Paolo Berlusconi? L’indiscrezione è diventata insistente in rete dopo che sono emerse alcune foto di Novella2000 in cui i due erano ritratti insieme a Portofino.

L’indiscrezione è stata presto smentita dalla showgirl, che attraverso alcune stories via social ha dichiarato di essere single e di essere impaziente d’innamorarsi di nuovo:

“Ciao ragazzi! Ho letto che sarei fidanzata … Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che quando succederà, voi sarete i primi con cui lo condividerò. Ho letto anche che avrei ufficializzato il mio fidanzamento a casa di Silvia Toffanin.

Colgo l’occasione per salutare la mia cara amica Silvia, della quale conosco il gran cuore ed il pubblico talento, ma non ancora la privata abitazione. Buon pomeriggio a tutti!”, ha dichiarato via social Maddalena Corvaglia. Ma allora una domanda sorge spontanea: come mai lei e Paolo Berlusconi erano insieme a Portofino? A quanto pare la risposta è molto semplice: Maddalena Corvaglia è molto amica di Matilde, moglie di Davide Berlusconi (il figlio di Paolo).

La showgirl trascorrerebbe spesso le sue vacanze in compagnia dei due a Portofino e non di rado avrebbe portato con sé anche la figlia, Jamie. Dunque per la famiglia Berlusconi Maddalena Corvaglia non sarebbe altro che un’amica di famiglia.

Maddalena Corvaglia è single

Dopo la sua separazione da Stef Burns Maddalena Corvaglia non ha più parlato pubblicamente della sua vita privata e si è dedicata anima e corpo a sua figlia Jamie, nata il 28 settembre 2011. L’ex velina avrebbe messo fine anche alla sua lunga e duratura amicizia con Elisabetta Canalis, sua migliore amica dai tempi di Striscia la Notizia. Oggi sembra che le due amiche ancora non siano giunte ad una riconciliazione.

Maddalena Corvaglia: la vita tra l’Italia e gli States

Oggi Maddalena Corvaglia fa la spola tra l’Italia e gli States dove sua figlia Jamie è nata e cresciuta. Da tempo l’ex velina risulta essere single e in tanti tra i suoi fan si chiedono se prima o poi troverà la vera anima gemella. Per il momento sulla questione tutto tace.