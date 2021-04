Maddalena Corvaglia ha espresso il suo dolore per la furibonda lite che avrebbe messo fine alla sua amicizia con Elisabetta Canalis.

Maddalena Corvaglia ha rotto il silenzio sulla sua lite con la storica amica Elisabetta Canalis, con cui non parlerebbe da oltre un anno.

Maddalena Corvaglia: la lite con Elisabetta Canalis

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis sono state amiche inseparabili fin dal loro debutto sul bancone di Striscia ma circa un anno fa – senza spiegare il motivo – le due si sono dette addio generando grande clamore.

Alla base della lite sembra vi fosse una palestra che le due veline hanno aperto insieme a Los Angeles (e che poi hanno preferito dare in gestione). Dopo che Elisabetta Canalis ha sempre glissato sulle domande in merito alla loro rottura, Maddalena Corvaglia ha affermato: “Preferisco non parlarne. È un grande dolore”. Al momento la showgirl ha anche smentito l’ipotesi di una rappacificazione con la sua storica amica, che del resto ha fatto lo stesso.

Le due sveleranno mai i motivi alla base del loro addio?

Un tempo le due sono state amiche inseparabili, e dopo l’addio a Striscia la Notizia si sono trasferite insieme negli States (dove entrambe hanno trovato l’amore e dove hanno dato inizio alla loro nuova vita). In tanti sui social continuano a chiedere loro spiegazioni sull’addio, ma al momento sulla questione sembrqa che le due non abbiano intenzione di esprimersi.