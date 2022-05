Maddaloni, Cira Corsiero morta a soli 26 anni: stroncata da un malore

Addio a Cira Corsiero. La ragazza è morta per un malore ma non è nota la causa che lo ha scatenato. Maddaloni (CE) è a lutto.

Un dramma sconvolge Maddaloni, in provincia di Caserta. Cira Corsiero, una giovane ragazza di 26 anni è morta a causa di un improvviso malore. Non si sa ancora da cosa si stato causato il malore.

Cira Corsiero è morta a causa di un malore: Maddaloni è sotto choc

Una ragazza molto attiva nella comunità maddalonese. Cira Corsiero era una ragazza religiosa e frequentava la chiesa di Sant’Antonio, dove, come si apprende da L’Occhio di Caserta, era solita servire la messa. A mettere fine alla vita di Cira è stato quasi sicuramente un arresto cardiaco. La Procura della Repubblica, però, potrebbe richiedere un esame autoptico sulla salma della 26enne per indagare più a fondo sulle cause del decesso.

I messaggi di cordoglio

Che Cira Corsiero fosse amata dai suoi concittadini lo si nota dai tanti messaggi di cordoglio che girano sul social Network Facebook. Tra i commenti si può leggere: “Ieri ti ho vista per l’ultima volta e ci siamo scambiate le nostre ultime parole “ci vediamo domani”. Sei stata sempre una ragazza disponibile per tutti ed avevi sempre un sorriso sulle labbra…Oggi mi si è spezzato il cuore”.