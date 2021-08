Madonna compie 63 anni: la festa di compleanno in Puglia

Madonna ha deciso di optare per la bellezza suggestiva della Puglia per festeggiare il suo 63esimo compleanno.

Come già capitato altre volte in passato Madonna – alias Madonna Louise Veronica Ciccone – ha deciso di festeggiare il suo compleanno in Italia, e per la precisione in Puglia.

Madonna: il compleanno

Il 16 agosto Madonna ha spento 63 candeline e per i festeggiamenti ha optato per un lussuoso hotel in Puglia, dove ha trascorso la serata in compagnia di alcuni dei suoi affetti più cari.

Non è la prima volta che la cantante (di lontane origini Italiane) decide di optare per l’Italia per festeggiare il suo compleanno. Dopo il party di compleanno la cantante si sarebbe goduta alcuni giorni di relax a Borgo Egnazia, la dimora stellare nelle campagne di Savelletri a Fasano (Brindisi) dove aveva già soggiornato lo scorso anno. Insieme a lei sarebbero stati presenti i figli e alcuni dei suoi più cari ed intimi amici (che ovviamente hanno documentato i festeggiamenti tramite social.

Madonna: l’amore per l’italia

Madonna è sempre stata innamorata delle bellezze dell’Italia e già in passato aveva trascorwso le sue vacanza in Costa Smeralda (non mancando di immortalare gli stupendi paesaggi sui social). Madonna ha parenti abruzzesi da parte di padre e in passato ha documentato sui social anche la visita fatta ad alcuni di loro. In un’intervista a Le Figaro in merito alle sue origini italiane la Regina del Pop aveva detto: “Parlo con le mani, piango molto, sono appassionata, ho un brutto carattere e amo le belle scarpe”.

Madonna: la vita privata

Oggi la cantante sarebbe legata all’artista 26enne Ahlamalik Williams. I due sono apparsi insieme più volte negli scorsi mesi ma al momento non hanno ufficializzato la liaison e non è chiaro se lui fosse presente alla festa di compleanno che la cantante ha organizzato in Puglia. In passato a Madonna sono state attribuite innumerevoli e presunte liaison ma nessuna di esse è mai durata molto a lungo.