Dopo l’annuncio dell’improvviso ricovero di Madonna in terapia intensiva, i figli sono stati avvistati fuori dal suo appartamento a New York.

Il ricovero di Madonna e la visita dei figli

Lo scorso sabato 24 giugno Madonna è stata costretta ad un ricovero improvviso a causa di un’infezione batterica. Poco dopo il divulgarsi della notizia, sono apparse in rete le foto dei suoi figli a New York, fuori dall’abitazione in cui la cantante si sarebbe sentita male. David Banda e Rocco Ritchie sono arrivati a New York, fotografati mentre entravano nell’appartamento nella zona Upper East Side della città.

Il Daily Mail ha fatto sapere che il motivo del silenzio prolungato degli scorsi giorni sarebbe riconducibile alla gravità dell’infezione e a uno stato di salute, soprattutto nelle fasi di terapia intensiva, che avrebbe fatto temere il peggio.

Il manager di Madonna ha rotto il silenzio

Il manager di Madonna, Guy Oseary, ha rivelato sul proprio profilo Instagram le condizioni di salute della donna, dopo giorni di silenzio: