La cantante ha scritto a Papa Francesco su Twitter, chiedendogli di incontrarsi. Vorrebbe parlare con lui "di alcune questioni importanti".

Madonna ha scritto a Papa Francesco su Twitter. Vorrebbe incontrarlo perché ha dichiarato di voler parlare con lui “di alcune questioni importanti”.

Madonna scrive a Papa Francesco: “Incontriamoci”

“Ciao @Pontifex Francesco. Sono una buona cattolica. Lo giuro! Voglio dire, non bestemmio“.

Madonna ha iniziato in questo modo il suo messaggio su Twitter per il Papa. Nel post la cantante ha chiesto a Bergoglio di incontrarlo, sostenendo di avere qualcosa di molto importante di cui discutere con lui. “Sono passati alcuni decenni dalla mia ultima confessione. Sarebbe possibile incontrarci un giorno per discutere di alcune questioni importanti? Sono stata scomunicata 3 volte. Non mi sembra giusto. Cordiali saluti. Madonna” ha scritto la popstar.

Madonna durante la sua carriera ha scatenato diverse polemiche per via dei simboli legati alla religione che ha utilizzato con un significato completamente diverso e spesso considerato blasfemo.

La polemica del 2006

La cantante aveva scatenato le ire del Vaticano nel 2006, alla vigilia di un concerto a Roma per il Confessions tour. “Stavolta si è davvero passato il limite” avevano dichiarato in Vaticano, condannando il momento in cui in modo provocatorio la cantante si era fatta posizionare su una croce.

“Farsi crocifiggere nella città dei papi e dei martiri è un atto di aperta ostilità, uno scandalo creato ad arte da astuti mercanti per attirare pubblicità. A ferire in modo particolare sono la volontà dissacratoria, l’anticlericalismo di pessimo gusto e soprattutto l’insulto a Cristo” aveva dichiarato Ersilio Tonini. A quei tempi il Papa era Joseph Ratzinger.