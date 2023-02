Il monossido di carbonio sprigionato da un generatore non ha dato loro scampo: madre e figlia trovate morte in un furgone mentre lo addobbavano

Tragedia nel Regno Unito, dove madre e figlia sono state trovate morte in un furgone mentre lo addobbavano, Leah Churchill e la 17enne Brooke Wanstall lo stavano allestendo per il compleanno del figlio e fratello che compiva 26 anni.

Un mistero che si è risolto poco dopo, quando si è scoperto che ad uccidere le due donne erano state le esalazioni di monossido di carbonio che hanno avvelenato l’aria all’interno del furgone chiuso.

Madre e figlia trovate morte in un furgone

Secondo la Bbc a ritrovare i corpi senza vita delle due donne era stato il festeggiato. Ha raccontato l’uomo: “Stavano addobbando il furgone che usavamo per gli hamburger con palloncini e bandierine come sorpresa di compleanno per me, come faceva mia madre ogni anno”.

E ancora: “Non sapevo nemmeno che stessero andando laggiù la scorsa notte, ma mia mamma deve aver acceso il generatore a benzina per riscaldarsi senza rendersi conto del pericolo”.

Generatore a vuoto e gas letale dappertutto

La polizia ha spiegato che le due hanno acceso il generatore nel furgone e non hanno tenuto conto del fatto che questo per precauzione viene usato soltanto all’esterno. I media spiegano anche che i vigili del fuoco hanno scoperto che il generatore era rimasto a secco di carburante e aveva girato a vuoto.

Che significa? Che la quantità di monossido di carbonio generata in quelle condizioni avrebbe ucciso chiunque al chiuso ed in poco tempo.