Giuseppe Santalucia, presidente dell’Associazione nazionale magistrati, su Sky Tg24, ha voluto rispondere alle dichiarazioni del ministro Guido Crosetto, rilasciate al Corriere della Sera.

Magistrati, Santalucia: “Da Crosetto parole inaccettabili”

“I magistrati non sono eversori, non fanno riunioni per complottare contro il governo. Da Crosetto sono arrivate parole inaccettabili” sono le parole di Giuseppe Santalucia, presidente dell’Associazione nazionale magistrati. Lo scontro tra il governo e la magistratura va avanti e la tensione è salita proprio a causa di alcune dichiarazione del ministro Guido Crosetto, rilasciate al Corriere della Sera. “L’unico grande pericolo è quello di chi si sente fazione antagonista da sempre e che ha sempre affossato i governo di centrodestra: l’opposizione giudiziaria” è stata la prima dichiarazione. “A me raccontano di riunioni di una corrente della magistratura in cui si parla di come fare a ‘fermare la deriva antidemocratica a cui ci porta Meloni’” è stata la seconda.

“Credo stiano facendo riferimento a convegni giuridici e congressi, sempre pubblici, in cui si dibattono questioni giuridiche, politiche, istituzionali e costituzionali. Avranno estrapolato ed enfatizzato qualche espressione. Quella rappresentazione delle prime dichiarazioni del ministro al giornale invece hanno detto altro. Hanno fatto intendere – e questo era il senso e la ragione della nostra inquietudine, preoccupazione e amara sorpresa – che c’è un gruppo di magistrati che concerta azioni contro un governo per metterlo in crisi. L’opposizione giudiziaria questo è. Altro è un discorso sui sistemi politici e istituzionali, sul rapporto politica e magistratura, questioni di cui trattano i giuristi. Nulla che faccia pensare a complotti, a gruppi di magistrati che lavorano contro, che fanno opposizione giudiziaria. Quello è gravissimo. Non so cosa il ministro intendesse dire meglio, confido che chiarisca” ha risposto Santalucia.

Santalucia: “I magistrati non sono evasori”

“I magistrati non sono eversori, non fanno riunioni per complottare contro il governo. ‘Opposizione giudiziaria’ è un termine inaccettabile sul piano costituzionale. Noi non facciamo opposizione, non siamo una forza politica che fa opposizione a un governo. Noi siamo altro dal governo, non dipendiamo dal governo, non collaboriamo né contrastiamo il governo. Facciamo un’altra cosa, che è la giurisdizione e quindi la tutela dei diritti, la risoluzione dei conflitti. Mettere insieme opposizione e giudiziario è qualcosa di inquietante” ha aggiunto Santalucia.