L’Udinese sta prendendo molto sul serio ciò che è avvenuto durante la recente partita contro il Milan durante la quale il giocatore Mike Maignan è stato vittima di insulti razzisti da parte di alcuni tifosi. Franco Collavino, il Direttore Generale, ha infatti dichiarato che una volta identificati i responsabili, questi verranno esclusi permanentemente dallo stadio.

Insulti razzisti contro Maignan: l’Udinese interviene

Si continua ad indagare per scoprire i tifosi colpevoli degli insulti razzisti lanciati al portiere Mike Maignan durante il primo tempo della partita Udinese-Milan. A dare una mano ci sta pensando la prima delle due squadre – come dichiarato dal Direttore Generale dei bianconeri, il quale ha rivelato che al momento si stanno controllando con attenzione tutti i filmati registrati dalla telecamere. Secondo Franco Collavino, i colpevoli non possono essere più di due o tre persone poiché non sono stati intonati cori.

Il Direttore Generale promette però una pena severa per i responsabili, dichiarando che non si accontenterà del Daspo poiché ha una durata limitata; cercherà invece di fare il possibile per escludere permanentemente queste persone dallo stadio. Ovviamente Collavino non è da solo in questa caccia, anche la procura ha aperto un’inchiesta per dare una mano nelle indagini.

Insulti razzisti: le parole di Maignan

Mike Maignan ha rilasciato delle dichiarazioni di fuoco poco tempo dopo aver ricevuto gli insulti razzisti durante la partita. Secondo il portiere anche chi non fa nulla è complice, ha poi attaccato non solo l’Udinese colpevole di voler solo interrompere la partita, ma anche l’intero sistema calcistico che secondo lui deve iniziare ad assumersi delle responsabilità.

Non è da escludere quindi che l’ipotesi dell’esclusione a vita dei colpevoli ipotizzata dal Direttore Generale dell’Udinese sia una sorta di risposta alle accuse lanciate da Maignan.