Malena “truffata”: una sosia si spaccia per lei e le ruba l’incasso

L'attrice hard Malena “truffata” da una sosia che si spaccia per lei e d'accordo con gli organizzatori di un evento le ruba l’incasso della serata

Malena “truffata” da una altrettanto conturbante Yelena che però glie la fa sporca: la sosia della pornostar si spaccia per lei e le ruba l’incasso e solo in un secondo momento l’attrice hard pugliese si è accorta che era finita in uno scherzo delle Iene.

Malena, una sosia le ruba l’incasso: “Filomena” cade nella trappola delle Iene

La star del porno lanciata da Rocco Siffredi è finita anch’essa nella “trappola” dei pestiferi inviati “in black” del programma di Italia 1. Ma come? Tutto è stato messo n piedi con una sorta di sosia di Filomena Mastromarino, Malena per tutti. E quella donna ne ha carpito l’identità, si è piazzata nella sua camera di albergo ed ha incassato il suo cachet di una serata di fine estate.

Malena contro Yelena, la sosia le ruba l’incasso di una serata estiva

In realtà Yelena ha una somiglianza con Malena più di linee di procacità che di tratti del volto, ma è bastato ad ingannare qualcuno, Malena in primis, che si è sentita dire dagli organizzatori che tutto le era stato già saldato da una ragazza che si era spacciata così bene per lei da trarre in inganno tutti.

La rabbia di Malena per una sosia che le ruba l’incasso, poi la rivelazione: è uno scherzo delle Iene

Inutile dire che la pornostar ha chiamato le forze dell’ordine per agire contro la donna che le diceva: “Tu sei entrata nella mia vita e io ora entro nella tua: io voglio essere te. Ti assomiglio anche”. Il tutto si è risolto alla maniera delle Iene: con l’autore del programma cioè a palesarsi ed a svelare il trucco alla pornostar pugliese.