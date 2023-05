Malika Ayane ha scagliato una frecciatina infuocata contro i suoi ex (tra cui vi è il famoso cantante Cesare Cremonini).

Malika Ayane: la frecciatina ai suoi ex

Per la prima volta Malika Ayane si è confessata senza filtri in merito alla sua vita privata e ha scagliato una frecciatina contro i suoi ex. La cantante in passato è stata legata a Cesare Cremonini, uno dei più famosi volti della musica italiana. “In effetti ho sciorinato un bel filotto di disadattati. Scherzi a parte, credo che i maschi abbiano un problema importante in questo momento storico in cui si è sviluppata l’autonomia femminile”, ha affermato la cantante. Qualcuno dei suoi ex replicherà alle sue parole?

Di recente la cantante – che sarebbe single – ha confessato che a suo avviso la monogamia non sarebbe stata praticabile e ha dichiarato: “Mi chiedo che senso ha pensare solo alla monogamia Abbiamo intorno la palese dimostrazione che non funziona. Le coppie scoppiano. (…) Perché non dedicarsi a un sano individualismo? Alla bellezza del vivere da soli. Vuoi mettere il piacere di fare la prima, lunghissima, pipì del mattino in un bagno che non usa nessun altro?”. Malika Ayane ha una figlia Mia, avuta insieme a un ex (di cui non si conosce il nome).