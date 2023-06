Udine: 46enne ha un malore improvviso in un bar e muore

Un 46enne ha avuto un malore improvviso mentre era seduto in un bar

L’uomo di 46 anni si trovava in un bar a Latisana, provincia di Udine quando ha avuto un malore improvviso.

Morto per malore improvviso

Il 46enne Alessandro Lian, residente a Marano Lagunare si è sentito male nel tardo pomeriggio di ieri 8 giugno. L’uomo si trovava nel bar da Ivano di Paludo di Latisana.

Sul luogo sono intervenuti gli operatori sanitari per cercare di rianimare il 46enne, ma purtroppo non c’è stato niente da fare. L’uomo, infatti, si è accasciato a terra ed è deceduto. Il personale sanitario ha quindi dovuto constatare il decesso del 46enne.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri si sono recati sul luogo in cui l’uomo ha avuto il malore che gli è stato fatale per effettuare i dovuti accertamenti. Le forze dell’odine hanno avviato le indagini per verificare quale sia stata la causa del decesso.

Un uomo generoso

Alessandro avrebbe compiuto 46 anni tra poco più di un mese. L’uomo era conosciuto da tutti nella comunità per la sua generosità e gentilezza nei confronti del prossimo. La sua morte ha gettato nello sconforto i parenti, gli amici e tutti quelli che lo conoscevano e lo stimavano.

