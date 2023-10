Maltempo, crolla ponte in provincia di Parma

Maltempo, è allerta: crollato un ponte in provincia di Parma

Allerta per il maltempo al Centro-Nord. In provincia di Parma è crollato un ponte e ci sarebbe anche un disperso.

Al Centro-Nord è scattata l’allerta per il maltempo. A Parma c’è un disperso. Nella giornata di domenica era stato avvistato un uomo in difficoltà aggrappato a un tronco nel fiume La Parma e le squadre di soccorso lo stano cercando. Sempre in provincia di Parma è crollato il ponte di Ozanello, a causa della piena del fiume. La struttura si trova sul torrente Sporzana, che collega i territori dei comuni di Fornovo e di Terenzo. Un pilone avrebbe ceduto dopo un’onda, nel momento di massima piena. Resta chiuso un ponte sullo Sporzana, nelle frazioni della Salita e di Respiccio.

Maltempo: allagamenti in provincia di Parma

A causa dell’allerta meteo sono state chiuse le scuole in 19 comuni della provincia di Parma. I servizi educativi sono sospesi ad Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo val di Taro, Compiano, Corniglio, Fornovo, Langhirano, Lesignano Bagni, Monchio delle Corti, Palanzano, Solignano, Terenzo, Tizzano, Tornolo, Varano melegari, Varsi. Lo ha annunciato Andrea Massari, presidente della Provincia e sindaco di Fidenza. La situazione a Parma rimane critica. L’area più colpita dalle precipitazioni è la Val Baganza dove si registrano vasti allagamenti nei comuni di Calestano e Berceto con diverse frazioni rimaste isolate per le strade allagate, ma anche per alcuni smottamenti. Allerta anche nel comune di Corniglio a causa delle frane.