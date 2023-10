Variazioni nel meteo in Italia: il maltempo è in arrivo in Italia e si abbatterà sulla Penisola a partire da lunedì 30 ottobre 2023.

Stando alle previsioni meteo aggiornate, una violenta ondata di maltempo è in arrivo e sta per abbattersi in Italia: la situazione climatica andrà in contro a un significativo peggioramento a partire da lunedì 30 ottobre 2023. La Penisola, infatti, sarà in balia di forti venti e importati nubifragi.

Meteo, maltempo in arrivo in Italia lunedì 30 ottobre 2023

Il maltempo si abbatterà sull’Italia nella giornata di lunedì 30 ottobre, provocando un incremento del rischio nubifragi in diverse regioni a causa della perturbazione in discesa dal Nord Europa.

Stando alle più recenti previsioni meteo, lunedì 30 ottobre si verificherà l’ingresso dalla Porta del Rodano, nel sud della Francia, di correnti fretti e instabili in discesa dall’Europa settentrionale che potrebbero causare la formazione di un pericoloso ciclone con dirette implicazioni per la Penisola.

Con l’avvicinarsi all’Italia, la perturbazione attirerà venti miti da Sud che, ripercorrendo l’intero Mediterraneo, si caricheranno di umidità e forniranno il carburante necessario per la comparsa di celle temporalesche.

Nubifragi al Nordest e neve sull’arco alpino: temperature in diminuzione

Nello scenario in cui le previsioni meteo attuali dovessero essere confermate, si verificheranno possibili nubifragi nelle regioni italiane del Nordest che coinvolgeranno anche Liguria e Toscana.

La situazione potrebbe rappresentare un potenziale rischio idro-geologico, dando vita ad alluvioni e frane. Il maggior pericolo di configurazioni analoghe è dato dal fatto che questi sistemi temporaleschi hanno la tendenza a persistere per svariate ore sulle medesime zone, scaricando sul terreno la quantità d’acqua che solitamente dovrebbe precipitare in due mesi.

A partire dal 30 ottobre, poi, è previsto il ritorno della neve sull’arco alpino. I fiocchi potrebbero essere visibili già dai 2000/2200 metri di quota sui mondi di Lombardia, Piemonte, Veneto e Trentino-Alto Adige.

Inoltre, il passaggio del fronte freddo, provocherà un significativo calo delle temperature, soprattutto al Centro Nord.