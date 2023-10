Nel pomeriggio di sabato 28 ottobre, intorno alle 17.29, la terra ha tremato a Cesenelli, comune della provincia di Rovigo. Il sisma di magnitudo 4.2 è stato avvertito in altre province come Verona, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia o ancora Mantova. Sono state tante nel frattempo le segnalazioni di utenti che hanno scritto di aver sentito il terremoto.



Terremoto di magnitudo 4.2 a Rovigo. Il sindaco di Ferrara: “Qualche chiamata dovuta allo spavento”

Tra le tante testimonianze c’è anche quella del presidente della regione Veneto, Luca Zaia che in un post su Facebook ha scritto: “Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata alle 17.29 a Cesenelli, in Provincia di Rovigo. La scossa ha avuto una profondità di 10 chilometri. Tre giorni fa un altro terremoto, sempre di magnitudo 4.2, aveva fatto tremare la zona e le aree limitrofe ed era stato avvertito in tutto il Veneto e in Emilia. Voi avete sentito questa scossa?”. Anche il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, sempre sui social ha fatto sapere: “Ho contattato telefonicamente il comandante dei Vigili del Fuoco di Ferrara per avere conferma della situazione. Fortunatamente, al di là di qualche chiamata dovuta allo spavento, non sono stati segnalati danni.

Le squadre sono al lavoro per effettuare ulteriori verifiche sul territorio. Qualora ci fossero aggiornamenti, sarò pronto a comunicarveli”.

Un aggiornamento è arrivato anche dal comune di Bologna che retwittando un comunicato della Protezione Civile ha scritto: “La scossa, anche questa volta, è stata avvertita distintamente a Bologna. I nostri tecnici hanno esaminato anche in questo caso le indicazioni provenienti dai sensori sulla #TorreGarisenda: non è stata rivelata nessuna anomalia di rilievo”.