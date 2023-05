Località come Bonnanaro e Carbonia sono alle prese con nubifragi e allagamenti per la violenta ondata di maltempo che ha colpito la Sardegna.

Maltempo in Sardegna, violenti temporali e strade allagate a Bonnanaro e Carbonia

L’ondata di maltempo che da settimane si sta abbattendo su varie Regioni italiane ha colpito la Sardegna. Nella giornata di martedì 30 maggio, un violento nubifragio ha monopolizzato il clima per quanto riguarda i settori centrosettentrionali della Sardegna e la zona di Villacidrese. Di particolare intensità sono state le precipitazioni sul Meilogu che hanno provocato danni strutturali e gravi disagi alla circolazione stradale.

Nelle ultime ore, in Sardegna, sono stati registrati numerosi allagamenti, con strade bloccate a causa dell’accumularsi di acqua. Al bivio della 131 per Bonnanaro, ad esempio, il transito è apparso sostanzialmente bloccato mentre la Carlo Felice rischia di diventare inagibile. Gli agenti della polizia stradale sono prontamente intervenuti e stanno tentando di limitare i danni del maltempo.

Intanto, la pioggia battente ha causato la piena di un torrente che ha danneggiato la strada tra Thiesi e Bessude, in provincia di Sassari. La violenza esercitata dall’acqua ha letteralmente trascinato via l’asfalto dalla sede stradale, rendendo il transito impossibile.

Le parole del sindaco di Carbonia

Un fenomeno meteo di intensità analoga, nella mattinata di martedì 30 maggio, si era abbattuto anche su Carbonia, nel Sulcis. Il nubifragio si è, poi, intensificato nel primo pomeriggio allagando non solo le strade ma anche gli scantinati e i piani terra di case ed edifici, nonostante il comune avesse recentemente ultimato la pulizia delle canalette.

Il maltempo ha reso necessari decine di interventi da parte dei vigili del fuoco in diverse zone della città, con particolare attenzione a via Angioy, bia della Stazione e Corso Iglesias. Il sindaco Pietro Morittu, poi, ha attivato il Centro operativo comunale per effettuare un monitoraggio costante della situazione e ha annullato gli eventi pubblici in programma per la giornata. Il primo cittadino, tuttavia, nel tardo pomeriggio, ha dichiarato ai microfoni dell’ANSA che il peggio è passato. “Attualmente ha spesso di piovere. Secondo i dati in nostro possesso, in città sono caduti 64 millimetri d’acqua in 90 minuti, in media ne cadono 600 l’anno. E questo ha mandato in tilt le strade”.