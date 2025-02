Maltempo in Toscana: nubifragi e allagamenti devastano il territorio

Un nubifragio senza precedenti

La Toscana è stata recentemente colpita da un nubifragio che ha messo in ginocchio diverse località, in particolare Portoferraio, dove i Vigili del fuoco hanno dovuto soccorrere 28 persone bloccate nelle auto a causa dell’acqua e del fango. Le precipitazioni, che hanno superato i 65 mm in poco più di un’ora, hanno causato gravi disagi e allagamenti, costringendo le autorità a intervenire in numerose abitazioni per salvare gli abitanti intrappolati.

Situazione critica in diverse province

Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, ha lanciato un appello alla popolazione invitando alla “massima attenzione e prudenza”. Le province di Lucca, Pistoia, Prato, Firenze, Grosseto e Siena hanno registrato temporali intensi, con danni significativi all’agricoltura e al reticolo idraulico. A Orbetello, nel grossetano, sono stati registrati oltre 109 millimetri di pioggia in una sola notte, causando allagamenti e smottamenti. A Talamone, il mare ha rovesciato due barche nel porto, evidenziando la gravità della situazione.

Le conseguenze del maltempo

Il maltempo ha avuto effetti devastanti anche sull’isola d’Elba, dove una frana ha chiuso la strada provinciale 33. La situazione è ulteriormente complicata da allagamenti che hanno interessato la strada statale Aurelia, costringendo alla chiusura temporanea di alcune arterie stradali. Anche il litorale romano ha subito danni, con allagamenti a Isola Sacra e Focene, dove si sono registrati rallentamenti alla viabilità e black out elettrici. La Protezione civile ha emesso un’allerta meteo per la Campania, prevedendo temporali intensi e un rischio idrogeologico localizzato.

Previsioni future e raccomandazioni

Le previsioni meteorologiche indicano un fronte freddo in arrivo dal Nord Europa, che porterà condizioni di maltempo anche nelle regioni centro-settentrionali. La perturbazione si muoverà verso sud nel weekend, con effetti previsti su Nordest, regioni adriatiche e meridionali. Le autorità raccomandano di prestare attenzione e di seguire le indicazioni della Protezione civile per garantire la sicurezza della popolazione.