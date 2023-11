Mentre il nuemero dei morti in Toscana causa alluvioni dovute al maltempo sale da tre a cinque, una delle persone disperse è stata ritrovata viva. Si tratta di un uomo di 72 anni di Campi Bisenzio, lo stesso luogo in cui si sta cercando anche un altro disperso.

Maltempo in Toscana: trovato un disperso

Nella mattinata di oggi erano inziate le ricerche dei dispersi delle alluvioni in Toscana. Nella serata di ieri, soprattutto nelle province di Prato e Livorno, era caduta una quantità tale di acqua da far esondare fiumi e torrenti. Le strade si erano completamente inondate e anche molte case erano state raggiunte dall’acqua mettendo in serio pericolo i cittadini. Per motivi diversi fra loro, ma tutti legati all’alluvione, cinque persone hanno perso la vita nella regione, mentre altre quattro erano date per disperse. Una di loro, però, è stata da poco ritrovata. Si tratta di un 72enne di Campi Bisenzio.

Maltempo in Toscana: tempo in peggioramento

Nelle prime ore della mattinata, c’era stata una grande schiarita sulla Toscana, con il peggio che sembrava ormai essere stato messo alle spalle. In realtà, come comunicano gli esperti del meteo e come confermano alcune autorità come il sindaco di Prato, il tempo nelle prossime ore sarà in peggioramento: “Si attende purtroppo un peggioramento del meteo per il pomeriggio. Evitate tutto quello che non è strettamente necessario, se c’è da andare a fare la spesa si rimandi“.