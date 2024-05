Nelle ultime ore si fa un gran parlare di Antonella Clerici e delle sue dichiarazioni sull’ex compagno Eddy Martens. Eppure, nulla è come sembra. Vediamo cosa c’è di vero nelle parole della conduttrice nei riguardi del padre di sua figlia.

Antonella Clerici: le parole su Eddy Martens spiazzano

Da anni, ormai, Antonella Clerici è felice accanto al compagno Vittorio Garrone. Vivono in una bellissima casa immersa in un bosco con la figlia di lei, Maelle, e i loro amici a quattro zampe. Si parla addirittura di matrimonio, quindi nulla fa pensare ad una rottura. Eppure, nelle ultime ore, un chiacchiericcio insistente vede Antonellina disposta a tornare con Eddy Martens, padre della sua unica pargola. Cosa c’è di vero?

Cosa ha detto Antonella Clerici su Eddy Martens?

Antonella Clerici è finita sotto la lente di ingrandimento perché ha ammesso di essere tornata insieme a Eddy Martens. La conduttrice, intervistata dal settimanale Oggi, ha dichiarato:

“Sono tornata con Eddy, ma non sono più la sua geisha“.

Possibile che Antonellina sia tornata con il padre di sua figlia a distanza di tanti anni? La realtà, come al solito, è molto diversa.

Antonella Clerici: la verità sulle dichiarazioni su Eddy Martens

La Clerici ha davvero ammesso di essere tornata con Eddy, ma si tratta di una dichiarazione datata, risalente al 2013. Le sue parole, non si sa bene perché, sono tornate in auge nei giorni scorsi e una parte della stampa ne ha approfittato per lanciare notizie acchiappa like.