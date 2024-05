Antonella Clerici ha rilasciato una confessione spiazzante sull’ex compagno Eddy Martens, padre di sua figlia Maelle. La conduttrice ha svelato un dettaglio del loro passato.

La confessione spiazzante di Antonella Clerici su Eddy Martens

Antonella Clerici ed Eddy Martens si sono conosciuti in Marocco nel 2006 ed è stato un vero colpo di fulmine. L’uomo si è trasferito in Italia dal Belgio proprio per amore della conduttrice, che lo ha coinvolto anche nel suo lavoro, visto che era diventato autore di Ti lascio una canzone. Dal loro amore è nata la figlia Maelle, ma quando la bambina aveva cinque anni i due si sono separati.

“Sono tornata con Eddy, ma non sono più la sua geisha” è la dichiarazione spiazzante che ha rilasciato Antonella Clerici in un’intervista per Oggi di qualche anno fa. I due avevano tentato di tornare insieme e di riprovarci, ma dopo un po’ di tempo si sono separati di nuovo, questa volta in modo definitivo.

Antonella Clerici e Eddy Martens: due nuovi partner e due paesi diversi

Antonella Clerici, anni dopo la fine di questa storia d’amore, ha ritrovato la felicità con Vittorio Garrone, suo attuale compagno. Eddy Martens, secondo quanto riportato da Fanpace, ha trovato l’amore con Carmen Carrasco. I due vivono anche in Paesi diversi. Lei in Italia e lui è tornato in Belgio. L’unica cosa che li tiene uniti è la figlia Maelle.