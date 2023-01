Antonella Clerici, tradimento scoperto grazie a Signorini: "Ero cornuta"

Antonella Clerici ha confessato che il primo tradimento dell’ex compagno Eddy Martens l’ha scoperto grazie ad Alfonso Signorini.

Il direttore di Chi, prima di pubblicare la notizia, la chiamò per avvisarla.

Separati da tempo, Antonella Clerici ed Eddy Martens hanno avuto una lunga relazione che ha portato alla nascita di Maelle. La loro love story è giunta al capolinea a causa di un tradimento di lui, che la conduttrice ha scoperto grazie ad Alfonso Signorini. All’epoca, il direttore di Chi la chiamò per avvisarla, prima di piazzare le foto di Eddy in prima pagina.

Intervistata da Chi, Antonella ha ricordato il tradimento di Eddy e il gesto di Signorini. La Clerici ha raccontato:

“Ricordo quando, sulla copertina di Chi, pubblicaste le foto di Eddy con un’altra. Alfonso mi avvisò per tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo. Tutta l’Italia scoprì che ero cornuta . Fa parte delle regole, i giornali fanno il loro lavoro”.

La conduttrice di The Voice Senior ha dimenticato Eddy da tempo.

Oggi al suo fianco c’è Vittorio Garrone, un uomo che la rende felice in tutto e per tutto.

Antonella e Vittorio si sono sposati in gran segreto? A questa domanda la Clerici ha risposto con estrema sincerità:

“Se mi sono sposata in segreto con Vittorio? Con la mia sincerità non potrei nascondervelo, anche perché non vedrei il mistero. Ci sono personaggi pubblici che condividono il lavoro ma non la vita privata, io ho fatto un patto con il pubblico: sapete tutto di me, non è che decido di parlare solo quando mi fa comodo”.