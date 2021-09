Antonella Clerici ha ricevuto la proposta di nozze da Vittorio Garrone? Le news sulla presentatrice

A quanto pare Antonella Clerici potrebbe essere vicinissima a pronunciare il fatidico sì col suo compagno Vittorio Garrone

“Quando si sposano?” è la domanda che tutti ci facciamo ormai da parecchi mesi. Stiamo chiaramente parlando di Antonella Clerici e Vittorio Garrone, che dopo sette anni d’amore farebbero la felicità dei fan che sognano il finale con i fiori d’arancio.

L’imprenditore genovese, con alle spalle un matrimonio da cui sono nati tre figli, lo scorso aprile ha infatti ottenuto il divorzio. E ora, a quanto pare, non vede l’ora di mettere la fede al dito della sua adorata Antonellina.

Antonella Clerici pronta al matrimonio?

Lei, tuttavia, sembra avere ancora qualche perplessità, pensando che in qualche modo il matrimonio le porti un po’ di sfortuna. “Replico ironica che la risposta gliela darò solo quando mi farà la proposta”, ha precisato la padrona di casa di È sempre mezzogiorno, sottolineando tuttavia come ci stiano pensando seriamente.

Ebbene, secondo le più recenti indiscrezioni proprio nei giorni scorsi sarebbe arrivata la fatidica proposta di nozze. L’imprenditore ligure avrebbe di fatto chiesto la mano della presentatrice legnanese durante una fuga d’amore in Normandia. Cosa abbia risposto la 57enne non lo sappiamo ancora, ma per lei questo sarebbe eventualmente il terzo matrimonio. Prima della relazione con Eddy Martens, papà di Maelle, Antonella Clerici ha infatti avuto due mariti. Il primo, Pino Motta, lo sposò quando aveva 26 anni, mentre il secondo matrimonio con il produttore musicale Sergio Cossa avvenne nel 2000.