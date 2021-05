Antonella Clerici: il “caloroso” contrattempo a “È sempre mezzogiorno”

Un piccolo contrattempo ha interessato Antonella Clerici nel suo quotidiano show culinario su Rai Uno: ecco cos'è successo in diretta tv

Da persona schietta e diretta qual è, Antonella Clerici non fatto mistero in diretta su Rai 1 di avere un problema piuttosto particolare, comune però a tutte le donne non proprio nel fiore dell’età. Nel suo “È sempre mezzogiorno”, la popolare conduttrice ha infatti svelato di sentire parecchio caldo in studio, per poi commentare: “Lo sento il doppio.

Le donne sanno perché”. Strappando un sorriso anche ad Anna Moroni, ospite speciale della settimana, la Clerici ha infine svelato un piccolo retroscena.

“Lei mi ha vista star male tante volte in passato, a lei ho raccontato sempre tutto”, ha di fatto precisato ancora la 57enne legnanese.

Le due donne si conoscono infatti da molto tempo, avendo lavorato insieme per tanti anni in televisione. Tra le altre cose, Antonella Clerici ha anche rivelato che la Moroni non era ancora andata a trovarla nella sua nuova casa nel bosco.

Nel mentre, la storia con il compagno Vittorio Garrone procede alla grande, tanto che proprio di recente Antonella ha trascorso insieme a lui un romantico weekend a Portofino. Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice in una serie di storie pubblicate su Instagram. Dopo tanti mesi di restrizioni, la coppia non ha peraltro badato a spese, scegliendo uno degli hotel più rinomati della costa ligure.