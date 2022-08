Antonella Clerici lascia l’Italia: il piano segreto della conduttrice

Antonella Clerici intende lasciare per sempre l'Italia? Tutto quello che c'è da sapere.

Secondo indiscrezioni Antonella Clerici starebbe pensando di lasciare l’Italia per traslocare in un luogo per lei molto speciale.

Antonella Clerici lascia l’Italia

Secondo un rumor emerso in rete nelle ultime ore, la conduttrice Antonella Clerici sarebbe intenzionata a lasciare l’Italia insieme al suo compagno, Vittorio Garrone, con cui si vocifera che sia in procinto di convolare a nozze.

La conduttrice avrebbe deciso di trasferirsi in Normandia, luogo in cui si reca sempre più spesso e con cui sembra avere un legame speciale.

“Antonella Clerici è volata come ogni anno in Normandia assieme al compagno Vittorio Garrone e alla figlia Maelle. La conduttrice ama tutto di quei luoghi, dal clima fresco ai paesaggi. E gli amici assicurano che appena Maelle sarà grande Antonella vi stabilirà e regolerà i propri impegni di lavoro di conseguenza: solo programmi tv che la appassionano e più circoscritti nel tempo”, ha fatto sapere Diva e Donna.

Con la conduttrice e Garrone è sempre presente la piccola Maelle, la figlia che Antonella Clerici ha avuto insieme al suo ex, Eddy Martens.

L’amore

Oggi Antonella Clerici sembra aver trovato finalmente la serenità accanto a Vittorio Garrone e in tanti sono curiosi di sapere se prima o poi i due convoleranno a nozze. Per il momento la conduttrice ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione e non ha dato alcuna informazioni ai suoi fan, ipazienti di saperne di più.