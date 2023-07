Anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato i recenti avvenimenti climatici che hanno interessato la sua città e non solo.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha fatto il punto della situazione dopo il forte nubifragio che ha colpito la sua città e limitrofe nella serata di ieri, lunedì 24 luglio, e questa mattina, verso le 04:00.

«Ho visto nella mia vita passare 65 estati e quello che sto vedendo ora non è normale, non possiamo più negarlo, il cambiamento climatico sta modificando la nostra vita. Non possiamo semplicemente fare finta di niente e soprattutto non possiamo non fare nulla. Anche Milano deve fare la sua parte e la farà. Abbiamo vissuto una notte insonne – ha aggiunto. Solo per dare un’idea il vento in città ha superato i 100 chilometri all’ora».