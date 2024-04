Arrestati 13 agenti della Polizia Penitenziaria per maltrattamenti e torture nel carcere minorile di Milano.

Arrestati 13 agenti della Polizia Penitenziaria per maltrattamenti e torture nel carcere minorile di Milano. 12 di loro sono ancora in servizio presso l’Istituto penale minorile Cesare Beccaria.

Maltrattamenti e tortura nel carcere minorile di Milano

Un’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita da parte della Polizia di Stato e della Penitenziaria nei confronti di 13 agenti, 12 dei quali ancora in servizio presso l’istituto penale minorile Cesare Beccaria di Milano. Si parla anche di sospensione dall’esercizio di pubblici uffici nei confronti di altri 8 agenti, anche loro in servizio all’epoca dei fatti. I reati contestati dalla Procura sono maltrattamenti, concorso in tortura e una tentata violenza sessuale nei confronti di un detenuto.

Maltrattamenti e tortura nel carcere minorile di Milano: le indagini

L’indagine, partita grazie ad alcune segnalazioni, è stata sviluppata tramite “servizi tecnici di intercettazione e acquisizione di telecamere interne all’istituto“, che hanno consentito di raccogliere indizi sugli episodi di violenza e prevaricazione ai danni dei detenuti minorenni. Oltre ai maltrattamenti nei confronti dei detenuti e ai casi di tortura, è stato denunciato anche un caso singolo di violenza sessuale.