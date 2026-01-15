Una giovane donna è stata trovata morta nel letto, stroncata da un malore improvviso che ha lasciato sgomenta la sua famiglia e l’intera comunità. Quella che doveva essere una pausa per riposare si è trasformata in un tragico epilogo, ricordando quanto la vita possa cambiare in un attimo.

Mamma trovata morta nel letto: la comunità di Acquaviva Picena sotto choc

La donna era molto conosciuta ad Acquaviva Picena e San Benedetto del Tronto, dove lavorava presso il supermercato Coal di viale De Gasperi e aveva collaborato in passato con un asilo nido. Figlia di una famiglia nota nel commercio locale, era stimata per la sua gentilezza e disponibilità. Lascia una bambina di 9 anni, che quest’anno avrebbe dovuto celebrare la prima comunione.

La comunità si è stretta intorno ai familiari, manifestando cordoglio e sostegno. Il sindaco Sante Infriccioli ha dichiarato: “Siamo tutti sconvolti… la sua scomparsa toglie il respiro a tutto il paese”.

“Vado a riposare, non mi sento bene”, mamma trovata morta nel letto

Francesca Michettoni, 31 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione di Acquaviva Picena. La giovane donna avrebbe accusato un malessere fin dalle prime ore del mattino e, convinta di avere l’influenza, aveva deciso di riposare qualche ora a letto. Intorno alle 17:00, non ricevendo risposta, i familiari hanno fatto la drammatica scoperta: ogni tentativo di svegliarla è risultato vano.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha potuto soltanto constatare il decesso. La morte, avvenuta nel sonno, sarebbe stata causata da un malore improvviso.