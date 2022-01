Maneskin, gli auguri di Damiano David alla fidanzata Giorgia Soleri

Maneskin, gli auguri speciali di Damiano alla sua amata Giorgia: il cantante aveva annunciato una pausa dai social.

Damiano David, frontman dei Maneskin, aveva annunciato la sua intenzione di prendersi una pausa dai social network. Ora però sembra essere tornato sui suoi passi. Di recente, l’artista 23enne aveva spiegato ai fan: “Basta impazzire. Non mi sono perso, ho solo preso qualche giorno off e penso che sia salutare spegnere il telefono ogni tanto”.

Maneskin, Damiano David vuole stare vicino ai suoi cari

Damiano David ha fatto capire di voler stare accanto ai suoi affetti e per questo, almeno in un primo momento, aveva avvertito i follower che sarebbe stato lontano dai social per un po’. Da diversi giorni, infatti, il cantante non postava più alcuna foto.

Maneskin, gli auguri di Damiano alla sua Giorgia

Ultimamente, la fidanzata di Damiano David, Giorgia Soleri, ha compiuto 26 anni.

Per l’occasione, il suo amato ha deciso di tornare sui social, in maniera eccezionale, per farle gli auguri.

Maneskin, Damiano e Giorgia insieme, vestiti a festa

In una storia Instagram, Damiano David ha postato una foto in cui appaiono lui e Giorgia Soleri dinanzi a uno specchio, vestiti con abiti da festa. Nella parte superiore dell’immagine campeggia la scritta: “Auguri Pape”. Nonostante l’effervescenza che il cantante dimostra quando si esibisce sul palco con la sua band, Damiano sembrerebbe vivere la storia d’amore con la modella e influencer in maniera più discreta.