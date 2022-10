Maneskin, venduti 75mila biglietti in 6 ore per le date negli stadi

A sole sei ore di distanza dalla messa in vendita, sono stati venduti 75mila biglietti dei Maneskin per i concerti negli stadi.

Il successo dei Maneskin continua. La band è tra le più amate del momento e l’attesa di vederli dal vivo è molto forte per tutti i fan. A sole sei ore dalla messa in vendita, sono già stati venduti 75mila biglietti per le due date evento negli stadi, che si terranno giovedì 20 luglio 2023 allo Stadio Olimpico di Roma e lunedì 24 luglio 2023 allo Stadio San Siro di Milano.

Il nuovo singolo “The Loneliest“, uscito il 7 ottobre, continua a scalare tutte le classifiche mondiali, con la sua presenza in 28 Paesi, ed è entrato nella Top 50 Global di Spotify, ottenendo la 44esima posizione. Il brano è la più alta nuova entrata nella Top Songs Global Chart di Spotify e ha debuttato al primo posto nella classifica FIMI dei singoli della settimana 41.

L’incredibile successo dei Maneskin

I Maneskin stanno lasciando un segno indelebile nella scena internazionale e nella storia della musica.

Stanno conquistando il mondo intero, ottenendo un successo dietro l’altro. Si stanno preparando al Loud Kids Tour che, dopo la partenza il 26 ottobre da Città del Messico, data in sold out, li porterà in Nord America, per poi tornare in Italia dal 23 febbraio 2023 e toccare tutta Europa. Il tour conta 41 sold out su 57 date, tra cui Londra, Parigi, Los Angeles, due date di San Francisco e due di New York.