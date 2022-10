Maneskin: di cosa parla “The Loneliest”? Damiano spiega il significato del testo

"Era un momento davvero duro della mia vita". Damiano spiega come è nato il testo di "The Loneliest" dei Maneskin che sta già collezionando numeri record

“The Loneliest” dei Maneskin sta già collezionando numeri record. Damiano spiega cosa ha ispirato il testo del brano classick rock

Maneskin, numeri record per “The Loneliest”

Lo hanno suonato in anteprima giovedì 6 ottobre all’Underworld di Camden, a nord di Londra e in poche ore aveva già raggiunto numeri record.

“The Loneliest”- l’atteso nuovo singolo dei Måneskin pubblicato il 7 ottobre – già da ieri è stata la nuova canzone più ascoltata al mondo ed entra alla posizione 53 nella classifica Top Songs Global di Spotify. Il brano è già presente nelle classifiche di 28 Paesi. In 36 ore, il solo audio con il testo, ha ottenuto su Youtube oltre 1 milione di visualizzazioni mentre su iTunes è già nella top 5 dei singoli più scaricati in Italia

Una musica che sta al passo con i tempi che stiamo vivendo, quello dei giovanissimi Maneskin e nonostante le critiche dei “puristi” del rock – la categoria dei puristi del resto non manca mai in ogni ambito dello scindibile umano – il loro sucesso è ormai inarrestabile.

“Un testo importante per noi”

Con “The Loneliest” i Måneskin tornano a comporre una ‘ballad’, il genere di alcuni fra i loro più grandi successi. Il brano classic rock – tra liriche struggenti e assoli di chitarra elettrizzanti – racconta il lato più vulnerabile della band.

“È un testo importante per noi: esprime un messaggio d’amore universale. La canzone è un modo per superare la solitudine. Qualcosa che tutti hanno provato in un modo o nell’altro.

Si sente la lotta alla nostalgia e al dolore fino al grido d’amore catartico finale. Fare questa canzone è stata un’esperienza di guarigione” hanno affermato i 4 componenti della band romana.

Damiano: “Era un momento duro della mia vita”

Damiano ha poi raccontato il contesto nel quale è maturato il testo di Loneliest: ” Era un momento davvero duro della mia vita” – ha spiegato il frontman della band in un video su Spotify Italia – ” Ero lontano da casa e dalle persone che amavo e il pensiero che ho avuto è stato: se un giorno morissi, cosa vorrei dire e cosa vorrei lasciare a coloro che amo?”