Manifestante no vax: “Perché i senzatetto non muiono?” ma il clochard risponde: “Sono vaccinato”

Un manifestante no vax a Los Angeles inveisce contro i senzatetto, ma la rispta di uno dei clochard fa impazzire i social.

A Los Angeles un manifestante no vax ha inveito contro i senzatetto chiedendo perché non fossero morti per il covid, ma la risposta di un clochard lo ha spiazzato, diventando così il manifesto della campagna di vaccinazione anti-covid negli Usa.

Manifestante no vax contro clochard: la risposta è epica

Potrebbe sembrare una gag fatta ad hoc, oppure un fake, ma è tutto vero: in un video diventato virale, un manifestante no vax ripreso mentre inveisce contro i clochard con un megafono: “Vedete tutti questi senzatetto in giro? Sono morti in strada con il Covid? Diavolo, no! Come mai?“.

La risposta che ne segue fa ridere ma anche riflettere. Un clochard, infatti senza esitazione replica al no vax: “Perché sono vaccinato, stupida idiota”.

Il video è stato pubblicato sul profilo twitter “Film The Police LA” e in poco tempo ha spopolato sui social, diventato il simbolo della campagna vaccinale negli Usa.

Manifestante no vax, solidarietà per il clochard Ray

La risposta degna da film comico da parte del clochard ha sensibilizzato i social. Oltre a riempire di like e apprezzamenti il video, è partita una raccolta fondi per Ray, il clochard protagonista, molto conosciuto e benvoluto nella zona.

Clochard contro manifestante no vax, raccolta fondi per una nuova vita

Scopo della raccolta fondi è quello di comprare a Ray un telefono e dei documenti per cominciare una nuova vita. Finale a lieto fine migliore di questo non poteva esserci, e forse non è un caso che la virale botta e risposta sia avvenuta a Los Angeles, culla del cinema americano.