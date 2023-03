Manifestazione arcobaleno, Ricca a Pascale: "Era già lesbica con Berlusconi?". Lei replica: "Non lo dica come un insulto"

A margine della manifestazione delle famiglie arcobaleno che si è tenuta a Milano nella giornata di sabato 18 marzo, c’è stata una lite alquanto accesa tra il giornalista Piero Ricca e l’attivista Francesca Pascale. Il noto giornalista ha chiesto all’attivista e compagna di Paola Turci se fosse già lesbica anche quando stava con Silvio Berlusconi ed è stato a quel punto che i toni si sono alzati parecchio.

Manifestazione arcobaleno, acceso tra Piero Ricca e Francesca Pascale

La risposta dell’attivista non si è fatta attendere e ha replicato senza giri di parole: “Non mi dica lesbica come un insulto perché non lo è. La mia bisessualità non l’ho mai nascosta alle persone care della mia vita che ho amato profondamente, anche a Silvio Berlusconi”.

Francesca Pascale: “Non si rivolga a me in modo maschilista”

Piero Ricca ha rincarato ad un certo punto la dose: “Quando lei faceva i lecca lecca a Napoli, gli spot col Calippo, io facevo già le contestazioni a Berlusconi”. Francesca Pascale ha infine risposto: “Avevo 14 anni ed era una trasmissione per fanciulli. Non si rivolga a me con questo atteggiamento perverso e maschilista e non mi metta le mani addosso, il suo alito dice già tutto”.

I due ad un certo punto stavano quasi venendo alle mani quando Francesca Pascale ha tagliato corto: “Se ne vada, che il suo alito già dice tutto”.