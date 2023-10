Le risorse della Manovra siano messe nella sanità. Lo ha detto il leader di azione, Carlo Calenda, durante l’evento per i 20 anni di Sky Italia. “Io penso che ci sia una cosa che va chiarita – afferma Calenda –, non voteremo lo scostamento di bilancio ammesso che non ci siano risorse per la sanità. Ci sono intere regioni in Italia dove farsi una tac o una mammografia è impossibile. Questo è il principale diritto”.

Carlo Calenda: “Sanità è un problema, investire risorse della Manovra”

L’incontro celebrativo dei 20 anni di Sky Italia ha ospitato il leader di Azione, Carlo Calenda, che si è subito espresso su un tema caldo. “La sanità in Italia è questione di soldi – afferma il leader – basta guardare i numeri degli altri Paesi. Siamo al 25esimo posto su 27 in termini di spesa sulla sanità in Europa ed è un dramma. Siamo tra i Paesi più longevi e contemporaneamente uno di quelli con più malattie croniche. Abbiamo una popolazione anziana, circa 2 milioni di persone che non si curano e 4 milioni che si indebitano per curarsi”, ha detto.

Da qui l’invito al Governo a investire nel comparto sanitario i soldi della Manovra: “Quello che abbiamo nella manovra mettiamolo lì, spero che il governo ci dia ascolto. La sanità è un problema che andava risolto ieri”.