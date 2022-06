Mantova, incidente tra auto e camion: morto 19enne

Incidente mortale in provincia di Mantova: un ragazzo di 19 anni si è schiantato con la sua auto contro un camion. È morto sul colpo.

Ci ha lasciati un ragazzo di soli 19 anni in seguito ad un incidente stradale avvenuto in provincia di Mantova: fatale l’impatto con un camion.

Morto un ragazzo di 19 anni in un incidente

Gravissimo incidente stradale a Marmirolo, comune in provincia di Mantova.

In base alle prime informazioni, ci sarebbe stato uno scontro tra un’automobile e un camion: nell’impatto è morto un ragazzo di 19 anni, mentre è rimasta ferita una giovane di 17 anni.

L’incidente si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 8 giugno, introno alle ore 12:30, sulla strada Trentino 10.

La ricostruzione dell’incidente e i soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, il 19enne era alla guida dell’automobile, mentre la 17enne si trovava in macchina con lui, quando hanno violentemente impattato contro il mezzo pesante.

Per il momento non è chiara la dinamica dell’incidente: gli agenti della Polizia Locale stanno svolgendo tutti i rilievi per cercare di ricostruirla e accertare eventuali responsabilità.

Sul posto, sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 su un elicottero, un’automedica e un’ambulanza. Purtroppo sono stati inutili i tentativi di rianimare il ragazzo di 19 anni. La 17enne ha riportato un trauma cranico, uno all’addome e uno alla schiena, ed è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Civili di Brescia.

Il conducente del camion invece non è stato ospedalizzato.