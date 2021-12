Manuel Bortuzzo contro Lulù: lite accesa al GF Vip

Manuel Bortuzzo si è scagliato per l'ennesima volta contro Lulù Hailé Selassié al GF Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip la tensione si può tagliare con la punta di un coltello tra Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié, che di prima mattina se ne sono dette di tutti i colori.

Manuel Bortuzzo e Lulù: la lite al GF Vip

I rapporti tra Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié sono nuovamente naufragati e, stavolta, non pacificamente. Il nuotatore ha espresso la sua frustrazione per le continue attenzioni a lui riservate dalla giovane principessa etiope e ha finito per decidere di troncare la loro liaison. Quando poi di prima mattina Lulù gli ha fatto notare che avesse dato un bacio a Sophie e non a lei, Bortuzzo è andato su tutte le furie: “Da due mesi ripetiamo le stesse cose. Io mi faccio i cazzi miei, tu ti fai i tuoi.

Non rompere il ca**o, ma che vuoi? Il bacino a Sophie e non a te? Sono battute pesanti del caz**, che a me fanno schifo”, ha dichiarato il nuotatore mentre Lulù tentava di schernirsi.

Manuel Bortuzzo e Lulù: la rottura

Manuel Bortuzzo ha tentato per due volte di stare accanto a Lulù Hailé Selassié ma le attenzioni ossessive della ragazza e la sua smodata gelosia verso le altre concorrenti hanno convinto il nuotatore a chiudere il loro rapporto.

Nei giorni scorsi anche i genitori di Manuel Bortuzzo si sono espressi negativamente sul conto della ragazza, su cui hanno affermato: “C’è stato un momento in particolare che mi ha fatto pensare: quando è stato infranto lo spazio personale della tua stanza mentre tu non c’eri. Sono state prese cose e sono state pronunciate parole alle tue spalle davvero brutte. […] L’insulto peggiore che si possa dire ad un figlio. In questo caso le ultime parole udite da te prima di cadere a terra, dopo il colpo di pistola.

Le parole in italiano o in inglese possono ferire chi ti sta vicino e anche chi sta a casa. Con queste voglio invitarti a capire chi merita davvero di affiancarti in questo percorso”, ha dichiarato la madre di Manuel a proposito del suo rapporto con Lulù.

Manuel Bortuzzo al GF Vip

Il giovane nuotatore si è recato al GF Vip per cercare di sensibilizzare i telespettatori sul tema della disabilità e sembra che attualmente questo sia il suo unico interesse, mentre tra lui e Lulù sembra improbabile che riesca a sbocciare un nuovo rapporto entro la fine del reality show (prevista per marzo).