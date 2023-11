Nuova fidanzata per Manuel Bortuzzo. L’ex gieffino ha definitivamente archiviato la relazione con Lulù Selassié e ha ritrovato il sorriso accanto a Ilenia Caccavale. Chi è la fortunata?

Manuel Bortuzzo: la nuova fidanzata è Ilenia Caccavale

Manuel Bortuzzo ha una nuova fidanzata: la fortunata risponde al nome di Ilenia Caccavale. La conferma arriva dai profili social dei diretti interessati, che hanno iniziato a condividere le prime foto di coppia. Non si tratta, quindi, di una paparazzata, ma di un annuncio in grande stile da parte dei piccioncini.

Chi è Ilenia Caccavale?

La nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo non è un volto noto del mondo dello spettacolo. Ilenia Caccavale ha 31 anni, è di Roma ed è la proprietaria di un locale che si trova nel quartiere Mezzocammino, La Locanda. La donna ha 31 anni, quindi è più grande del campione, ed è già mamma di due figli.

Manuel Bortuzzo e Ilenia Caccavale: com’è nata la storia?

Com’è nata la relazione tra Manuel Bortuzzo e Ilenia Caccavale? Al momento, i diretti interessati non hanno fornito dettagli in merito. La love story in corso, però, è una batosta per i fan che speravano ancora in un ritorno di fiamma con Lulù Selassié.