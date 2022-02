Manuel Bortuzzo positivo al Covid: le sue condizioni

Manuel Bortuzzo ha annunciato via social di essere risultato positivo al Covid. Tutto quello che c'è da sapere.

Manuel Bortuzzo ha svelato di esser stato costretto ad assentarsi dal Grande Fratello Vip 6 perché risultato positivo al Coronavirus.

Manuel Bortuzzo: il Covid

Manuel Bortuzzo ha annunciato i motivi per cui è stato costretto ad assentarsi dall’ultima diretta del GF Vip: si dà il caso infatti che il nuotatore sia risultato positivo al tampone per il Coronavirus e che ora sia in isolamento.

“Per tutte le persone che si stanno chiedendo il perché non sono in puntata. Questa mattina sono risultato positivo al Covid. Sto bene, ma per un po’ sarò assente purtroppo. Meglio ora che a metà marzo”, ha scritto Bortuzzo, che a metà marzo spera di poter finalmente riabbracciare la sua fidanzata, Lulù Selassié.

L’amore per Lulù Hailé Selassié

Il giovane nuotatore si è innamorato della principessa etiope nella casa del reality show condotto da Signorini.

Inizialmente tra i due ci sono stati numerosi alti e bassi ma oggi sembrano aver trovato la giusta armonia per proseguire la loro storia anche al di fuori della Casa. Manuel Bortuzzo ha dichiarato di essere più innamorato che mai:

“Lulù mi ha capito, in lei ho visto una ragazza che ha bisogno di tanto affetto, di tanto contatto. Le ripetevo “Mi dispiace” perche ero abituato a dare poco, ma non voleva dire che fossi segnato a vita: una volta che abbiamo fatto il passo in avanti, ho scoperto di essere io quello che non si stacca più”, ha ammesso Manuel Bortuzzo (che si è ritirato anticipatamente dal GF Vip per controlli di salute).