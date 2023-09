Manuel Maura parla di un ritorno di fiamma con Francesca: lei replica

Manuel Maura, ex partecipante dell’ultima edizione di Temptation Island, ha parlato di un eventuale ritorno di fiamma con Francesca Sorrentino. La ragazza ha replicato a tono, trovando il consenso dei fan.

Manuel Maura parla di un ritorno di fiamma con Francesca

Grazie a Temptation Island 2023, Manuel Maura e Francesca Sorrentino sono diventati popolari. Negli ultimi giorni, i due hanno partecipato anche a Uomini e Donne per parlare dell’avventura nel programma delle tentazioni. Sono entrambi convinti della decisione presa in merito alla rottura, ma lui non ha escluso un ritorno di fiamma in futuro. Oltre ad averlo dichiarato nel salottino di Maria De Filippi, lo ha ribadito anche sui social: “Mai dire mai“.

La replica di Francesca Sorrentino

Al contrario, Francesca ha sempre escluso il ritorno di fiamma e continua ad essere convinta della sua scelta. Dopo le dichiarazioni di Manuel, la Sorrentino ha ribadito la sua posizione con una frecciatina che i fan hanno colto al volo:

“Oggi è caldo, ma ieri era un po’ freschetto. Si sentiva l’aria di ottobre”.

Francesca Sorrentino star di Temptation Island 2023

La replica di Francesca ha fatto impazzire i fan. La Sorrentino, infatti, ha sempre sottolineato che Manuel sarebbe tornato a farsi sentire quando le temperature si sarebbero abbassate. “Sono la ragazza per Netflix e copertina“, ha scherzato la ragazza durante l’ospitata a Uomini e Donne. Forse è anche inutile sottolinearlo: Francesca è la vera star di Temptation Island 2023.