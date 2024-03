Manuel non perdona il padre e lascia lo studio di C'è posta per te: "Voglio ...

La dolorosa storia di Giuseppe e Manuel: un padre e un figlio in silenzio da due anni, raccontata a C'è posta per te.

Nell’ultima puntata di C’è Posta per Te, andata in onda sabato 2 marzo, abbiamo assistito alla toccante storia di Giuseppe, che ha cercato disperatamente di ristabilire il legame con suo figlio Manuel, con cui non ha più comunicato per due lunghi anni. Manuel, inizialmente restio persino a ascoltare le sue spiegazioni, ha abbandonato lo studio dopo aver condiviso le sue ragioni. Tuttavia, in un momento di riflessione, ha deciso di concedere a Giuseppe un’opportunità di dialogo.

C’è posta per te: l’invito accettato da Manuel

Manuel ha accettato l’invito. Una volta aperta la busta, il ragazzo ha ammesso che si aspettava che fosse il padre, affermando tuttavia di non volerlo ascoltare: “Sono deluso. È più il dolore che mi provoca. Non è vero che non abbiamo mai litigato, non è vero che è stato egoista solo per un periodo. Quando era in casa era una persona, quando era fuori era un altro”. Il giovane, dopo aver rilasciato altre dichiarazioni sulla sua storia, ha lasciato lo studio senza neanche ascoltare il genitore.

Manuel ha poi cambiato idea

Il ragazzo ha poi cambiato idea e Maria De Filippi ha fatto rientrare Giuseppe. Quest’ultimo, piangendo, ha esternato tutta la sua sofferenza nel sentire suo figlio così distante da lui

Manuel ha chiuso la busta

Manuel ha infine chiuso la busta, decidendo di non ricongiungersi a Giuseppe. Prima però ha affermato: “Faccio fatica a stare a casa, voglio separarmi da tutto questo. Forse sembra che sto scappando. Io verso mia madre provo profondo rispetto. Lui non è consapevole del dolore che ha provato mia madre”.