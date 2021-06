Mara Venier a pranzo con Alberto Matano: la prima foto dopo l’intervento

Mara Venier si è concessa un pranzo con Alberto Matano in un prestigioso hotel di Roma e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni.

Dopo il dolore e la paura dei giorni scorsi a seguito di un intervento ai denti che le ha causato una paresi facciale, Mara Venier si è concessa un pranzo con l’amico conduttore Alberto Matano.

Mara Venier e Alberto Matano

Mara Venier sembra aver ritrovato il sorriso accanto ad Alberto Matano: i due si sono mostrati mentre erano a pranzo insieme all’hotel Eden di Roma e la conduttrice – che nei giorni scorsi ha condiviso con i fan le sue ultime disavventure – si è mostrata per la prima volta serena e sorridente dopo giornate di grande apprensione. A causa di un intervento dentistico la Venier si è dovuta sottoporre ad un intervento d’urgenza per l’asportazione di un impianto che le ha causato la lesione di un nervo e conseguente paresi facciale.

Oltre ad aver pubblicamente denunciato il dentista che le ha fatto il primo intervento la conduttrice aveva espresso via social la sua disperazione per il dolore e per l’incapacità di muovere parte del viso. “Quell’intervento ai denti mi ha rovinato la vita: è un incubo”, ha dichiarato la conduttrice, e ancora: “Qui a casa a Roma mangio solo gelati, parlo poco, non dormo la notte. Ho continui attacchi di panico. Ne ho passate tante, ma questa volta fatico a riprendermi”.

Mara Venier: l’affetto dei fan

In tanti tra fan, amici e colleghi hanno manifestato via social la loro vicinanza e la loro solidarietà nei confronti della conduttrice che, attraverso i social, li ha voluto ringraziare durante il suo pranzo con Alberto Matano: “Grazie Alberto….la nostra Domenica…Grazie a tutti voi amici di Instagram…..a presto”.

Mara Venier: l’assenza da Domenica In

Mara Venier è stata assente da Domenica In nella puntata del 13 giugno e ha annunciato di volersi prendere alcuni giorni tutti per sé per potersi riprendere dopo quanto accadutole a causa dell’intervento andato male. La conduttrice ha però affermato di sperare di poter fare ritorno a Domenica In il 20 giugno. Sui social i fan continuano a inviarle i loro messaggi d’affetto e incoraggiamento nella speranza di poter vedere al più presto la conduttrice nel suo famoso salotto tv. “Venerdì ho un altro controllo, altri esami. La vita cambiata. Come se fossi in anestesia totale. Però spero di riuscire ad andare in onda domenica 20 giugno”, ha rivelato la stessa conduttrice.