Domenica In, Mara Venier salta la trasmissione: “Prima la salute”

La situazione si sta facendo sempre più complicata per Mara Venier che ha dovuto rinunciare alla conduzione della puntata di Domenica In del 13 giugno.

Queste ultime settimane non si sono rivelate particolarmente facili per Mara Venier che ha subito un intervento che non è andato come sperato. L’esito dell’intervento ha infatti causato a sua volta dei problemi non da poco. La “signora della domenica” sta facendo fronte ad una paresi facciale dovuto all’operazione ai denti che le ha impedito di ristabilirsi nel giro di pochi giorni.

Il marito Nicola Carraro ha tuttavia rassicurato che si tratta di problemi che si possono fortunatamente risolvere. Mara Venier con ogni probabilità salvo particolari sorprese potrebbe tornare alla conduzione della trasmissione domenicale di casa Rai1 per le due puntate del 20 e del 27 giugno.

Domenica In Mara Venier, Nicola Carraro:”Le restano due puntate da condurre”

A svelare alcune indiscrezioni circa il ritorno di Mara Venier alla conduzione di Domenica In, il marito Nicola Carraro con cui la conduttrice è sposata da 14 anni.

Carraro ha infatti reso noto quella di Mara Venier non è una situazione invalidante, ma potrà essere risolta. “Per fortuna il suo non è un problema invalidante ma solo molto, molto sgradevole”, ha spiegato rassicurando del fatto che Mara Venier potrebbe rientrare in studio il 20 e il 27 giugno. “Le restano ancora due puntate da condurre e le farà senz’altro”, ha quindi aggiunto Nicola Carraro.

Domenica In Mara Venier, Alberto Matano: “Mara è una roccia”

Nel frattempo è arrivato il sostegno da parte di molte personalità dello spettacolo tra cui il conduttore della vita in diretta Alberto Matano che durante la trasmissione ha voluto mandare una dedica a Mara Venier definendola una roccia: “Ci sentiamo sempre, ma lo voglio fare anche davanti anche a voi. Voglio mandare un bacio speciale alla nostra amica Mara Venier, che come sapete ha avuto una brutta e terribile disavventura. Ma Mara è una roccia, anche Katia Ricciarelli ti vuole salutare. Mi raccomando, siamo tutti con te. Un bacio grandissimo”.

Domenica In Mara Venier, la trasmissione non andrà in onda

Domenica In quindi almeno in questa seconda settimana di giugno è costretta a fermarsi. Mara Venier non sarà quindi sostituita da nessun altro conduttore. Ci si augura di poterla rivedere presto già domenica 20 giugno in trasmissione con la sua semplicità e la genuinità da sempre amate dal pubblico.