Mara Venier e la paresi, lo sfogo del marito: “Situazione sgradevole”

Nicola Carraro ha parlato delle sue condizioni di sua moglie, Mara Venier, dopo il secondo intervento e la paresi ufficiale.

Da alcuni giorni Mara Venier sta combattendo contro una paresi facciale causata da un impianto che le ha lesionato un nervo. Il marito della conduttrice, Nicola Carraro, ha commentato la questione.

Mara Venier: lo sfogo di Nicola Carraro

Da giorni Mara Venier sarebbe sconfortata e avvilita per quanto accadutole alcuni giorni fa nello studio di un dentista, che avrebbe finito per lesionarle un nervo con un impianto sbagliato.

La conduttrice è stata costretta a sottoporsi ad un intervento in ospedale per far rimuovere l’impianto e adesso sarebbe in attesa di sapere se il nervo sia irreparabilmente compresso (e pertanto se debba sottoporsi ad un ulteriore intervento) o se invece riuscirà a recuperare la sensibilità al suo volto. Il marito della conduttrice, Nicola Carraro, ha commentato la questione affermando: “Per fortuna il suo non è un problema invalidante. Solo molto, molto sgradevole”.

Mara Venier ha già fatto sapere di essere terribilmente sconfortata per quanto le è accaduto a causa dell’impianto e ha anche dichiarato che sporgerà denuncia contro il dentista che le ha causato questo danno.

Mara Venier: lo sfogo

Sui social in tanti hanno manifestato la loro solidarietà alla conduttrice, che ha ammesso di essere fortemente avvilita per ciò che le è accaduto. “Come sto? Malissimo, è un incubo. La vita mi è cambiata in un secondo.

Sono distrutta. Ho una paresi totale a tutta la faccia: bocca, naso, guancia. Zero sensibilità”, ha dichiarato la conduttrice, e ancora: “Farò tutto quello che ci sarà da fare. E vedrete, ci saranno risvolti molto seri di cui ora non posso parlare”.

Mara Venier: Domenica In

A causa della paresi alla bocca causatole dal primo intervento andato male la conduttrice ha deciso di non condurre Domenica In il 13 giugno. Per il momento non è ancora chiaro se la conduttrice porterà a termine la conduzione di questa edizione dello show, quel che è certo è che la conduttrice abbia intenzione di prendersi maggiormente cura di sé a seguito di questo spiacevole episodio ai suoi danni. “Le mie giornate sono davvero terribili: qui a casa a Roma, mangio solo gelati, parlo poco, non dormo la notte, ho continui attacchi di panico. (…). Però spero di riuscire ad andare in onda domenica 20 giugno”, ha svelato lei stessa.