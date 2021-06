Mara Venier in cura dopo la paralisi del viso: le sue condizioni

Mara Venier è stata operata d'urgenza dopo un intervento dentale andato male. Tutto quello che c'è da sapere sulle sue condizioni.

Mara Venier ha sporto denuncia contro il dentista che, a causa del suo intervento, le avrebbe quasi causato una semiparalisi al viso. La conduttrice ha fatto ritorno a casa, ma al momento non è chiaro quando tornerà a Domenica In.

Mara Venier: come sta

Nei giorni scorsi Mara Venier si è sfogata via social rivelando di aver subito una “semiparalisi” al viso a causa di un intervento dentistico andato male. La conduttrice – che ha promesso di sporgere denuncia contro il dentista – fortunatamente è stata curata da un chirurgo maxilofacciale di fiducia e a seguire ha fatto ritorno a casa. Al momento non è chiaro quando potrà fare ritorno a Domenica In ma, stando così le cose, sembra che salterà unicamente la puntata del 13 giugno (per gli Europei).

Per il momento Mara Venier non ha confermato la notizia sui social, e in tanti tra i suoi fan sono in attesa di conoscere ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute. Intanto sui suoi profili moltissimi le hanno fatto gli auguri per una pronta guarigione. “Dopo aver verificato la situazione venerdì mi ha operata per rimuovere l’impianto che ha causato il danno! Ricoverata…sala operatoria ,anestesia totale ,un incubo…..!!! Oggi avrò un controllo ma sarà una cosa molto lunga (sperando di evitare un altro intervento)…”, aveva scritto la conduttrice sfogandosi via social.

Mara Venier: i messaggi di solidarietà

In tanti tra fan, amici e colleghi hanno inviato alla conduttrice i loro messaggi d’affetto e di sostegno difronte a questa terribile disavventura. “Amore”, le ha scritto Alessia Marcuzzi, mentre Cristiano Malgioglio ha commentato: “Quanto mi dispiace. Stai tranquilla …come ti dicevo ieri passera’ questo momentaccio. Mai avrei immaginato che per un dente sarebbe successo tutto questo. Guarisci presto ti presto ti prego. Sei forte anche se so… che sei molto fragile. Ti voglio bene.” Anche Chiara Ferragni ha voluto fare i suoi migliori auguri alla conduttrice, e tra i commenti al suo post ha scritto: “In bocca al lupo Mara”.

Mara Venier: l’intervento

Stando a quanto rivelato dalla stessa conduttrice 4 giorni prima del suo intervento d’urgenza si era recata in un laboratorio dentistico per fissare un impianto. Uscita dall’ambulatorio Mara Venier avrebbe perso sensibilità alla bocca fino a quanto, 3 giorni dopo, non è stata costretta a recarsi da un chirurgo maxillofacciale di fiducia.