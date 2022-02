Mara Venier al compleanno di Lamberto Sposini: lite con la figlia

Alla festa di compleanno di Lamberto Sposini Mara Venier avrebbe discusso con la figlia del celebre giornalista.

Secondo indiscrezioni Mara Venier avrebbe avuto una discussione con la figlia di Lamberto Sposini, Matilde, alla cena dedicata al compleanno del celebre giornalista.

Mara Venier: lite con la figlia di Lamberto Sposini

Secondo indiscrezioni la conduttrice Mara Venier avrebbe avuto una discussione con la figlia di Lamberto Sposini, Matilde, quando il 18 febbraio scorso si sarebbe recata alla festa di compleanno del celebre giornalista (da tempo lontano dal piccolo schermo a causa dei suoi problemi di salute).

Sempre secondo il rumor, la conduttrice avrebbe finito per infastidire la figlia di Sposini presentandosi all’evento con la responsabile casting di Domenica In (mentre alla festa sarebbero stati invitati solo gli amici più intimi del giornalista) e inoltre avrebbe preteso di dedicare uno spazio della sua trasmissione al celebre giornalista (mentre la figlia non sarebbe stata d’accordo).

Il messaggio sui social

Secondo i rumor in circolazione i toni tra la conduttrice e la figlia di Sposini si sarebbero accesi e la conduttrice si sarebbe allontanata dalla festa senza salutare nessuno.

Più tardi sui social ha dedicato un messaggio al giornalista scrivendo in un post sui social: “Caro Lamberto, è stato bello rivederti a Milano ieri anche se solo per poco tempo…..i tuoi occhi …le tue carezze…e il nostro abbraccio nessuno potrà cancellarlo mai.!!!!!!!! ti voglio bene e ancora buon compleanno amore mio .. #chivuolcapirecapisca”. Il suo “chi vuol capire capisca” sarà stato in riferimento alla lite avuta con la figlia del giornalista?

Alla festa di compleanno di Lamberto Sposini sarebbero stati presenti anche i suoi amici di lunga data Enrico Mentana e Massimo Giletti.