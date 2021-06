Mara Venier dopo l’intervento e la paralisi: le sue condizioni di salute

Mara Venier è rimasta vittima di un intervento sbagliato ai denti, che le ha causato una paralisi. Nicola Carraro ha aggiornato sulle sue condizioni.

Mara Venier è rimasta vittima di un intervento sbagliato ai denti, che le ha causato una paralisi. Nicola Carraro, legato sentimentalmente alla conduttrice dal 2006, ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute.

Mara Venier dopo l’intervento: come sta

Mara Venier ha subito un intervento ai denti, che le ha portato come conseguenza una paralisi. Un momento molto difficile per la conduttrice, che l’ha messa a dura prova, anche se non ha mai perso il suo sorriso. Nicola Carraro, legato sentimentalmente a Mara Venier dal 2006, ha voluto aggiornare i fan sulle condizioni di salute della moglie. Mara sta meglio, è in fase di ripresa, e sembra che il peggio sia ufficialmente passato.

Per via delle complicazioni a seguito dell’intervento la conduttrice era stata costretta ad un ricovero in ospedale. “La mia vita è cambiata. Ho dovuto sospendere anche il lavoro a Domenica In. Devo curarmi” aveva dichiarato la Venier. Ora Nicola Carraro ha condiviso un video su Instagram in cui si vede la moglie mentre prepara la cena.

Mara Venier dopo l’intervento: la conduttrice sta meglio

Non è stato un periodo per niente facile per Mara Venier, ma ora la conduttrice sta tornando alla vita di tutti i giorni, anche se lentamente.

“La leonessa sta meglio” ha scritto il marito Nicola Carraro. L’incubo per la Venier era iniziato lo scorso 31 maggio, quando era andata dal dentista. Nei giorni seguenti è stata ricoverata per alcune complicanze causate da un impianto. Ha dovuto subire un intervento chirurgico per rimuoverlo. “La via per la guarigione è ancora lunga, tanto che ho dovuto sospendere Domenica In” aveva dichiarato.

Mara Venier: il ritorno a Domenica In

Mara Venier, sui social, ha spiegato che gli ultimi giorni sono stati molto difficili per lei. Nonostante questo, ha annunciato che domenica 20 giugno sarà presente a Domenica In. Ha voluto specificare che il problema fisico non è ancora risolto e che parte del suo viso è ancora privo di sensibilità. Mancano solo due puntate alla fine di questa edizione di Domenica In, che ha avuto un grande successo, e Mara Venier sarà di nuovo al timone della trasmissione. Tra gli ospiti della puntata del 20 giugno ci saranno il professor Matteo Bassetti, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e Maurizio Costanzo. Presenti anche Eleonora Abbagnato, Paola Minaccioni, Nino Frassica, Orietta Berti, Giulia Stabile di Amici, Bruno Venturini, Boomdabash e Salvatore Esposito.