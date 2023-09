Mara Venier e Nicola Carraro, l'anniversario speciale: il regalo e la dedica via social

Mara Venier ha festeggiato in queste ore il 23esimo anniversario dal giorno in cui lei e suo marito, Nicola Carraro, si sono incontrati per la prima volta.

Mara Venier: l’anniversario

Mara Venier e Nicola Carraro sono più felici ed uniti che mai e in queste ore è stata la stessa conduttrice a condividere via social le foto dello splendido mazzo di rose rosse a lei donato dal marito. I due si sono conosciuti il 19 settembre del 2000 e da allora il loro amore è cresciuto sempre di più, fino a renderli inseparabili. “E sono 23 amore mio ….19/9/2000…”, ha scritto Nicola Carraro sui social, celebrando la speciale occasione con sua moglie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Carraro (@provo2000)

Oggi i due sono più uniti e felici che mai ma in passato la stessa Venier non ha fatto segreto di aver vissuto profondi alti e bassi col marito, su cui ha affermato: “Il vero momento duro nella nostra storia è stata una vacanza in Sardegna. Una brutta estate, liti continue. Quando siamo tornati, ho detto: ‘Qui ci dividiamo. Siamo troppo diversi’. Ma dopo tre giorni mi ha chiamato un suo amico per dirmi che Nicola stava male, sono corsa da lui e ci siamo dimenticati di tutto”. La conduttrice ha ammesso che quella attualmente in onda è l’ultima stagione di Domenica In da lei condotta e in tanti si chiedono cosa le riserverà il futuro.