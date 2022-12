La conduttrice di Domenica In, Mara Venier, ha rivelato sui social di essere estremamente preoccupata per il marito: Nicola Carraro, infatti, è risultato positivo al Covid.

L’uomo si trova a Santo Domingo.

La pandemia non è ancora finita e il Covid continua a circolare, come dimostra la positività di Nicola Carraro, marito della conduttrice di Domenica In Mara Venier. L’imprenditore ha scoperto di essere positivo al coronavirus durante un viaggio a Santo Domingo, città presso la quale si trova tutt’ora. La moglie, invece, è a Roma per condurre il consueto e fortunato contenitore che va in onda nel pomeriggio domenicale su Rai 1.

Zia Mara ha annunciato in prima persona il contagio del marito, spiegando anche di essere particolarmente preoccupata per la sua salute. La stessa conduttrice veneta, del resto, all’inizio della pandemia, aveva raccontato che il suo Nicola è un soggetto “delicato” in quanto affetto da problemi ai polmoni che risalgono al periodo che ha preceduto la diffusione del SARS-CoV-2.

I messaggi sui social

Nel diffondere la notizia, la Venier ha informato i fan postando un messaggio sui suoi canali social.

“Amore mio, siamo stati super attenti in questi due anni ma adesso il Covid è arrivato a Santo Domingo. Mi hai mandato questa foto per rassicurarmi, lo so. Vorrei essere vicina a te, forza amore mio. Ti amo”, ha scritto la conduttrice. Pare, quindi, che la situazione sia pressoché sotto controllo.

A rassicurare i followers ci ha pensato anche Carraro che, sul suo profilo Instagram, ha postato uno scatto che lo ritrae in piedi e sorridente. “Ebbene sì, pur essendo stato super attento ho preso il Covid, però dai sto benino solo un gran raffreddore, in alto i cuoi e ora mi guardo mia Moglie”, ha affermato.