Mara Venier: “Invidiata perché a 70 anni sono sommersa di proposte di lavoro”

Mara Venier ha svelato che ci sarebbero persone invidiose di lei a causa delle numerose proposte lavorative da lei ricevute.

Dopo la sua ultima caduta a Domenica In Mara Venier ha rivelato di voler prendere la vita con maggior leggezza, nonostante le continue proposte di lavoro da lei ricevute.

Mara Venier: le proposte di lavoro

Ancora una volta Mara Venier ha finito per farsi male durante una puntata di Domenica In: la conduttrice è caduta e ha riportato un trauma distorsivo al piede e una brutta contusione alla fronte.

Nonostante questo la conduttrice ha portato avanti la conduzione della puntata fino alla fine e ha successivamente rivelato:

“Mi rendo conto che sentendo la responsabilità del programma, faccio troppo. Corro di qui e di lì. Ma stavolta penso di aver imparato la lezione. Io devo imparare a prendere le cose con maggior leggerezza”.

Mara Venier, considerata una delle donne più famose del piccolo schermo italiano a partire dagli anni ’80, ha anche rivelato che ancora oggi, nonostante abbia 70 anni, riceverebbe innumerevoli proposte di lavoro.

“Sono invidiata perché a settant’anni sono sommersa di proposte di lavoro, sono circondata da calore, la sfiga la metto in conto, ma me ne frego”, ha dichiarato la conduttrice.

Mara Venier: la vita privata

Nonostante il lavoro la impegni ogni domenica, Mara Venier continua a destreggiarsi tra i suoi numerosi impegni senza togliere tempo alla famiglia e in particolare ai suoi adorati nipoti. Suo marito, Nicola Carraro, ha più volte affermato di aver chiesto a sua moglie di lasciare Domenica In per poter trascorrere finalmente in famiglia ogni weekend.

Nel 2021 la conduttrice ha effettivamente lasciato intendere che questo per lei potrebbe essere l’ultimo anno alla conduzione di Domenica In: “Lo ripeto e ne sono convinta. Dopo questa smetto. È troppo faticoso… anche quest’anno farò del mio meglio, ma sento il bisogno di pensare a me, di dedicarmi del tempo, di avere più cura di me”, ha affermato.

Mara Venier: lo sfogo

Di recente la conduttrice si è invece scagliata contro alcuni giornalisti che avrebbero paragonato un suo comportamento nei confronti di Alvise Rigo a una molestia (la conduttrice aveva infatti palpato il lato B del giovane volto tv per gioco durante la sua famosa trasmissione).

La conduttrice ha affermato che sporgerà querela attraverso i suoi legali a causa delle illazioni fatte in merito alla vicenda.