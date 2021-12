Mara Venier tocca il sedere ad Alvise Rigo: “Vergognoso accostare la mia goliardia a una molestia”

Mara Venier ha minacciato azioni legali contro chi ha accostato il suo gesto nei confronti di Alvise Rigo a una molestia.

Mentre sui social in tanti hanno espresso la loro solidarietà verso Greta Beccaglia, la giornalista che ha subito molestie mentre era in collegamento dallo stadio, Mara Venier è stata travolta da una bufera per aver palpato il lato B di Alvise Rigo a Domenica In.

Mara Venier e Alvise Rigo

Durane l’ultima puntata di Domenica In Mara Venier ha scherzosamente toccato il lato B di Alvise Rigo, attuale concorrente di Ballando con le Stelle e ospite del programma. Il gesto fatto dalla conduttrice è stato in seguito accostato al caso di molestie che ha visto protagonista alcuni giorni fa Greta Beccaglia, giovane giornalista di Toscana Tv. La conduttrice ha replicato alla vicenda affermando che procederà per vie legali:

“Non accetto di essere accostata alle molestie sessuali.

Non mi va bene e sto valutando col mio avvocato un’azione legale. Le molestie sessuali sono una cosa. Una bottarella al sedere fatta ridendo è un’altra cosa. Ho mandato tutto al mio avvocato Carlo Longari e valuteremo se è il caso di querelare il giornalista. Non permetto a nessuno di mettere insieme queste vicende. Chiedete ad Alvise se si è sentito molestato”, ha tuonato.

Sulla vicenda è intervenuto lo stesso Alvise Rigo che ha specificato di non esser stato in alcun modo infastidito dal gesto della conduttrice, da lui considerata come una sorta di zia.

“Se mi sono sentito molestato? Ma scherziamo? Mara è una zia per me. Il nostro era un gioco. Non è assolutamente accostabile una cosa così grave come quella accaduta alla giornalista sportiva Beccaglia a una cosa così simpatica e goliardica come quella fra Mara e me”, ha detto.

Mara Venier: il caso Greta Beccaglia

In queste ore molti personaggi più o meno noti del mondo dello spettacolo hanno espresso la loro solidarietà verso Greta Beccaglia, che ha subìto le molestie di alcuni tifosi mentre si trovava in diretta tv. La vicenda è stata commentata anche da Diletta Leotta, Simona Ventura, Andrea Delogu e moltissimi altri. La giovane giornalista nel frattempo ha deciso di procedere con la denuncia di uno dei responsabili individuato dalle forze dell’ordine poche ore dopo il fatto. In tanti in queste ore le hanno espresso la loro solidarietà per quanto accaduto.