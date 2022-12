Mara Venier positiva al Covid: la puntata di Natale di Domenica In è a rischio

Mara Venier è risultata positiva a Covid19 e per questo sarebbe a rischio la sua partecipazione alla puntata di Natale di Domenica In.

La celebre conduttrice Mara Venier è risultata positiva al Coronavirus e per questo sarebbe a rischio al sua partecipazione alla puntata di Domenica In del 25 dicembre (e che lei avrebbe dovuto registrare nella giornata del 23 dicembre).

Mara Venier è positiva al Covid

Mara Venier è risultata positiva a Covid-19 e per questo potrebbe non essere presente in studio nella puntata di Natale del salotto tv di Domenica In. La conduttrice ha fatto sapere che spera di esserci “in qualche modo” alludendo probabilmente a un suo possibile collegamento da remoto. Stando alle pime indiscrezioni circolate a seguito della notizia della sua positività al virus sembra che la conduttrice abbia una sintomatologia abbastanza importante e che sarebbe costantemente seguita da uno specialista, il professor Francesco Le Foche.

In queste ore in tanti, tra i fan dei social, le stanno inviando i loro messaggi di calore e di affetto e sono in attesa di saperne di più sul suo stato di salute.

Mara Venier: le condizioni

Al momento la conduttrice non ha rilasciato dichiarazioni in merito al suo stato di salute e in tanti tra i suoi fan sono in attesa di avere ulteriori notizie dalla diretta interessata che, di solito, condivide molti retroscena della sua vita privata attraverso i social.

Negli ultimi giorni la conduttrice non aveva nascosto ai suoi fan che le sue condizioni non fossero buone, ma solo oggi sarebbe arrivato per lei l’esito positivo del tampone.